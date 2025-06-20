рф массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. Фото: ГСЧС

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Російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками.

У місті зафіксовано понад 10 влучань, внаслідок атак виникли масштабні пожежі. Полум’ям був повністю охоплений чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники врятували трьох осіб, ще шістьох евакуювали. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Зазначається, що під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції. Внаслідок цього постраждали троє вогнеборців, але зараз вони в стабільному стані перебувають у лікарні.

Також пошкоджено 23-поверховий житловий будинок — пожежі сталися на 18, 19 і 20 поверхах. Із цієї висотки евакуювали 600 осіб. Крім того, горіли ще п’ять житлових будинків і три автомобілі.

Наразі відомо про 14 постраждалих, з них троє рятувальників. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

В Одесі також пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу. В «Укрзалізниці» поінформували про ушкодження контактної мережі та рейко-шпальної решітки. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 19 червня російські загарбники вдарили безпілотниками по Кролевецькій громаді Сумської області. Виникла пожежа в будівлі, що не експлуатується. Інформація про постраждалих не надходила.