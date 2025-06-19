Наслідки російського удару по Кролевецькій громаді, фото: ДСНС Сумщини

https://racurs.ua/ua/n207183-rosiyski-bezpilotnyky-vdaryly-po-gromadi-na-sumschyni-vynykla-pojeja-foto-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 червня, вдарили безпілотниками по Кролевецькій громаді Сумської області.

Виникла пожежа в будівлі, що не експлуатується. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Вогнеборці негайно прибули на місце події та приступили до гасіння. Через загрозу повторних ударів, рятувальники були змушені тимчасово припиняти роботи та слідувати в укриття, — розповіли у відомстві. — Не зважаючи на високе пожежне навантаження, фахівці ДСНС, вже на ранок ліквідували всі осередки горіння.

Інформація про постраждалих не надходила.