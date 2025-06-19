Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n207181-104-bezpilotnyky-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-19-chervnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 червня (із 21.00 18 червня) атакували Україну загалом 104 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися з напрямків тимчасово окупованого Криму, а також російських Міллерово, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни:

40 — збито вогневими засобами ураження;

48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях.

Так, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі, близько 03.50 ворог атакував БППА типу Shahed 131/136 Інгульську громаду. «Внаслідок чого пошкоджено сільськогосподарське підприємство, виникли пожежі складських будівель та сухої трави, які були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає", — розповів Кім.

Зазначається, що вночі на Миколаївщині сили ППО знищили чотири «шахеди».