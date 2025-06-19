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Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак
Рашисти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією — п’ятеро постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207180-rashysty-atakuvaly-dnipropetrovschynu-dronamy-ta-artyleriieu-p-yatero-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 18 червня, били по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами та артилерією. Ворог поцілив по самому Нікополю, а також по Мирівській і Марганецькій громадах.
Про це сьогодні, 19 червня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Попередньо, постраждали п’ятеро людей. Вогнем знищена автівка. Понівечені приватний будинок та інфраструктура, — розповів Лисак.
Також росіяни атакували безпілотниками Самарівський район, сталася пожежа.
Крім того, вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники.
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