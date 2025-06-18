Хворого на СМА активіста звинувачують у махінаціях зі збором коштів на лікування

Активіста Назарія Гусакова, хворого на СМА, звинувачують у махінаціях зі збором коштів на лікування

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Ракурс

Активіста Назарія Гусакова, хворого на СМА, звинувачують у махінаціях зі збором коштів на лікування.

СМА — це спінальна м’язова атрофія, рідкісне генетичне захворювання, при якому поступово слабшають і атрофуються м’язи. Й для того, щоб зупинити прогресування хвороби, необхідно пожиттєво приймати дороговартісні ліки.

Назарій раніше зазначав, що місто не може надати всі необхідні ліки, тому він змушений збирати гроші додатково.

Підозри почалися після того, як в соцмережі Х почали зауважувати, що Назарій не публікує звіти. Одна з користувачок опублікувала скріншот, де на таке прохання він відповів їй:

Щодо зборів: у мене фактично не збір. Це постійна підтримка мені від небайдужих людей для допомоги у моєму непростому житті, типу як підписка на Нетфлікс. Зараз знайду чек виключно для вас у виді виключення.

Після її допису користувачі помітили, що фото ліків, яке додає Назарій до звіту, він раніше вже показував. Воно одне й те ж.

Також користувачі зауважили, що у звітах Назарій переводив кошти на рахунок фізособи «на ліки». Ймовірно це була обмінна операція з виведення коштів на криптогаманець — за даними користувачів, на ньому могли акумулюватися кошти у розмірі близько $2,7 млн.

Також користувачі почали публікувати скріншоти про те, що Назарій раніше був зареєстрований на сайті з гри у покер та писав у своїх соцмережах про ставки.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що з червня 2024 року Назарій отримував усі необхідні ліки безкоштовно.

У рамках програми підтримки пацієнтів зі СМА потрібне дозування йому визначили після генетичної експертизи, а медикаменти оплачували за кошти міського та державного бюджетів, а також безоплатно надавав виробник.

Коли Назарій повідомив, що йому потрібно збільшити дозу через слабкість у м’язах, лікарі запропонували пройти повторну експертизу — щоб оцінити, чи в цьому є необхідність. Станом на зараз Назар ще не пройшов цього обстеження. Але сьогодні в розмові підтвердив, що зробить це одразу після повернення до Львова, — зазначив Садовий.

Журналіст Михайло Ткач та Бігус. Інфо, які поширювали збір Назарія, зазначили, що звернулись до нього за поясненнями. Він пообіцяв їм надати бухгалтерські звіти про використання коштів.

Наразі Назарій ніяк не коментував по суті звинувачень. 16 червня, у своєму Telegram він написав:

Будь ласка, не донатьте мені якщо ви рахуєте «мої мільйони». Я дякую, що маю роботу і тим, хто підтримує мене просто так. Підтримує моє життя.

І закрив коментарі.