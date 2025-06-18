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Ракурс
У Києві закінчили пошуково-рятувальні роботи, з-під завалів дістали тіла 23 загиблих

У Києві закінчили пошуково-рятувальні роботи, з-під завалів дістали тіла 23 загиблих

18 чер 2025, 19:43
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У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію в Солом’янському районі, де росіяни уранці 17 червня поцілили в 9-поверхівку.

На цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення.

ДСНС врятувала з-під завалів двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

Триває прийом заяв від потерпілих — вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна. Також триває розбір конструкцій.

Джерело: Ракурс


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