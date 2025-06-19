Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Сергей Лысак
Рашисты атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией — пятеро пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n207180-rashisty-atakovali-dnepropetrovschinu-dronami-i-artilleriey-pyatero-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 18 червня, били по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами та артилерією. Ворог поцілив по самому Нікополю, а також по Мирівській і Марганецькій громадах.
Про це сьогодні, 19 червня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Попередньо, постраждали п’ятеро людей. Вогнем знищена автівка. Понівечені приватний будинок та інфраструктура, — розповів Лисак.
Також росіяни атакували безпілотниками Самарівський район, сталася пожежа.
Крім того, вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...