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Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Сергей Лысак

Рашисты атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией — пятеро пострадавших (ФОТО)

19 июн 2025, 08:27
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Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 18 червня, били по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами та артилерією. Ворог поцілив по самому Нікополю, а також по Мирівській і Марганецькій громадах.

Про це сьогодні, 19 червня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Попередньо, постраждали п’ятеро людей. Вогнем знищена автівка. Понівечені приватний будинок та інфраструктура, — розповів Лисак.

Також росіяни атакували безпілотниками Самарівський район, сталася пожежа.

Крім того, вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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