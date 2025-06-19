Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n207181-104-bespilotnika-atakovali-ukrainu-v-noch-na-19-iunya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 червня (із 21.00 18 червня) атакували Україну загалом 104 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися з напрямків тимчасово окупованого Криму, а також російських Міллерово, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни:

40 — збито вогневими засобами ураження;

48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях.

Так, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі, близько 03.50 ворог атакував БППА типу Shahed 131/136 Інгульську громаду. «Внаслідок чого пошкоджено сільськогосподарське підприємство, виникли пожежі складських будівель та сухої трави, які були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає", — розповів Кім.

Зазначається, що вночі на Миколаївщині сили ППО знищили чотири «шахеди».