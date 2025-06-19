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Последствия российского удара по Кролевецкой общине, фото: ГСЧС Сумщины
Российские беспилотники ударили по общине на Сумщине, возник пожар (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n207183-rossiyskie-bespilotniki-udarili-po-obschine-na-sumschine-voznik-pojar-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 червня, вдарили безпілотниками по Кролевецькій громаді Сумської області.
Виникла пожежа в будівлі, що не експлуатується. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.
Вогнеборці негайно прибули на місце події та приступили до гасіння. Через загрозу повторних ударів, рятувальники були змушені тимчасово припиняти роботи та слідувати в укриття, — розповіли у відомстві. — Не зважаючи на високе пожежне навантаження, фахівці ДСНС, вже на ранок ліквідували всі осередки горіння.
Інформація про постраждалих не надходила.
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