Последствия российского удара по Кролевецкой общине, фото: ГСЧС Сумщины

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 червня, вдарили безпілотниками по Кролевецькій громаді Сумської області.

Виникла пожежа в будівлі, що не експлуатується. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Вогнеборці негайно прибули на місце події та приступили до гасіння. Через загрозу повторних ударів, рятувальники були змушені тимчасово припиняти роботи та слідувати в укриття, — розповіли у відомстві. — Не зважаючи на високе пожежне навантаження, фахівці ДСНС, вже на ранок ліквідували всі осередки горіння.

Інформація про постраждалих не надходила.