Поле за полем, от одной лесополосы к другой - Wall Street Journal об украинском наступлении

https://racurs.ua/n185227-pole-za-polem-ot-odnoy-lesopolosy-k-drugoy-wall-street-journal-ob-ukrainskom-nastuplenii.html

Ракурс

Американська газета Wall Street Journal розповідає про нову тактику, до якої вимушено перейшли українські військові, коли стало зрозуміло, стрімкого контрнаступу чекати не доводиться.

.

Через шість тижнів після початку контрнаступу України капітан Анатолій Харченко та його розвідувальна рота, згідно з планом, мали б сіяти хаос серед російських військових, просунувшись на кілька кілометрів углиб від російських оборонних рубежів, прорваних за допомогою західної бронетехніки.

Натомість після того, як багато машин залишилися на мінних полях, Харченко і його товариші по службі зіткнулися з перспективою відвойовувати свою країну по одному полю за раз і тепер звикають методично просуватися пішки, переходячи від однієї лісосмуги до іншої.

Захід надав десятки танків та бойових машин піхоти та підготував тисячі українських військовослужбовців для участі у контрнаступі.

Однак швидка втрата кількох танків і бойових машин піхоти, багато з яких було пошкоджено мінами або ракетами, запущеними з ударних вертольотів, зненацька застала Україну та її західних союзників. Україна не досягла рішучого прориву, хоч і звільнила кілька сіл.

Тепер українські військові, пристосувавшись до нової ситуації, намагаються просуватися вперед на півдні, а також у районі Бахмута — тут успіхів більше, оскільки територію навколо міста російські військові не встигли замінувати.

Крім того, Україна завдає ударів по складах боєприпасів та російських командних пунктах за допомогою комплексів HIMARS та крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.

Видання пише, що оскільки ракет Storm Shadow мало і вони дорогі, а США поки що відмовляються постачати ракети великої дальності ATACMS, які можна запускати за допомогою «хаймарсів», українцям доводиться сильніше ризикувати, щоб завдавати ударів углиб окупованої території.

Вони переміщують системи HIMARS якомога ближче до лінії фронту і завдають ударів, змушуючи росію мати склади боєприпасів і командні пункти все далі від лінії фронту, ускладнюючи постачання російських військових.

При цьому українські військові, з якими поговорила Wall Street Journal, вважають, що Захід припустився великої помилки, надавши Україні танки та БМП і не забезпечивши засобами ППО та винищувачами, щоб прикривати їх з повітря.

Це як подарувати велосипед без педалей, — каже один із командирів. — Дякую за велосипед, але…

«Ракурс» писав, що ЗСУ змінили стратегію наступу в Запорізькій області через щільність мінних полів. Замість того, щоб прориватися через російську оборону при контрнаступі на БМП та танках, які передали західні країни, українські військові просуваються пішки. Про це пише Washington Post із посиланням на солдатів української армії.

Після підриву на міні більшість військовослужбовців, які перебувають у таких машинах, виживають, отримуючи незначні травми, але техніка рухатися далі вже не може. Крім того, танк або БМП, що застряг на мінному полі, — легка мішень для російської армії.

Газета пише, що перед контрнаступом Україна отримала від своїх партнерів менше ніж 15% необхідного обладнання для розмінування територій.