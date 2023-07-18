После удара по Крымскому мосту рашисты выставили перед контрнаступлением ВСУ "живой щит"

https://racurs.ua/n185226-posle-udara-po-krymskomu-mostu-rashisty-vystavili-pered-kontrnastupleniem-vsu-jivoy-schit.html

Ракурс

Російські окупанти переспрямовують транспорті потоки з Криму через тимчасово окуповані території на півдні України, аби створити «живий щит» із цивільного населення.

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Таким чином ворог намагається ускладнити бойову роботу ЗСУ, повідомила 18 липня очільниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Тут абсолютно стала тактика, вони завжди ховалися за цивільними і їм абсолютно байдуже, чиї це мирні жителі: чи це українці, чи росіяни. Їм важливо виконати задачу й відзвітувати своєму диктаторові, що все йде за планом, — сказала вона.

На питання про створення армією рф «дороги смерті» з цивільного населення після вибухів на Кримському мосту, Гуменюк зазначила, що окупанти роблять це для російських колон. Вона вважає, що перенаправлення цих транспортних потоків по материковій частині було передбачуване.

Вони намагатимуться наситити ті регіони, де відчувають безкомпромісне просування Сил оборони. Наситити цивільним населенням, для того, щоб ускладнити нам бойову роботу. Це крок відчаю. Росіяни розуміють, що іншого способу немає, тож знову ховаються за цивільних, — додала вона.

«Ракурс» писав, що росіяни, які незаконно перебували в українському Криму, а тепер повертаються додому через окуповані області України, можуть зашкодити нормальному постачанню південного флангу армії рф.