Гаубицы с кассетными снарядами уже на позициях у Бахмута — ВВС

https://racurs.ua/n185236-gaubicy-s-kassetnymi-snaryadami-uje-na-poziciyah-u-bahmuta-vvs.html

Ракурс

Американські гаубиці М777, які стрілятимуть касетними снарядами, вже на позиціях.

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Телеканал ВВС News розмовляв з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським, який підтвердив, що застосування цих боєприпасів розпочнеться найближчими днями.

Командир 57 окремої мотопіхотної бригади Олександр Бакулін вважає, що касетні боєприпаси дозволять ЗСУ завдавати максимальної шкоди ворожій піхоті, але «не розв’язувати усі проблеми на полі бою».

Сирський сказав, що гаубиці M777 із касетними боєприпасами США вже прибули в Україну і будуть готові до використання «протягом кількох днів».

Журналісти ВВС заявили, що «бачили на позиціях навколо Бахмута американські гаубиці М777.

Також командувач Сухопутних військ заявив, що контрнаступ Сил оборони триває не так швидко, як хотілося б. За його словами, як на сході, так і на півдні, територія насичена мінами та оборонними загородженнями. Росіяни мають багато опорних пунктів.

ЗСУ мають перевагу над російською армією, що проявляється в єдності військового керівництва й солдатів, сказав Сирський. Він визнав, що контрнаступ ЗСУ йде повільніше, ніж очікувалося.