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Оккупанты массированно атаковали ракетами и дронами. Фото:
россияне нанесли по Одессе массированный удар ракетами и дронамиhttps://racurs.ua/n185257-rossiyane-nanesli-po-odesse-massirovannyy-udar-raketami-i-dronami.htmlРакурс
Одеса була атакована ракетами різних типів та ударними безпілотниками вночі, 19 липня.
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Вибухи в Одесі гриміли всю ніч. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря, крилатих ракет Х-22 з південного напрямку та атаку БПЛА Shahed. В обласному центрі було чути гучні вибухи, ймовірно працювала ППО.
У соцмережах ширилися фото й відео пошкоджених уламками будинків. Достовірних відомостей про наслідки удару по Одесі ще немає, але там спалахнув склад із феєрверками.
Атака дронів також вночі була спрямована й на столицю. На Київ ворог відправив ударні безпілотники Shahed, але всі ворожі БПЛА були виявлені та знищені українською протиповітряною обороною. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що за попередніми даними, жертв і руйнувань нема, але дані ще уточнюються.
Гучно вночі було й у Запоріжжі. Місцеві мешканці повідомляли про щонайменше три вибухи. В обласному центрі на кілька годин оголошували повітряну тривогу.
Нагадаємо, 18 липня вночі сили ППО знищили над Одещиною та Миколаївщиною 25 БПЛА Shahed-136. Також ворог випустив з акваторії Чорного моря по Одесі шість «Калібрів» — усі вони були збиті. На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь.
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