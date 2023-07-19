Оккупанты массированно атаковали ракетами и дронами. Фото:

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Ракурс

Одеса була атакована ракетами різних типів та ударними безпілотниками вночі, 19 липня.

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Вибухи в Одесі гриміли всю ніч. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск крилатих ракет «Калібр» із Чорного моря, крилатих ракет Х-22 з південного напрямку та атаку БПЛА Shahed. В обласному центрі було чути гучні вибухи, ймовірно працювала ППО.

У соцмережах ширилися фото й відео пошкоджених уламками будинків. Достовірних відомостей про наслідки удару по Одесі ще немає, але там спалахнув склад із феєрверками.

Атака дронів також вночі була спрямована й на столицю. На Київ ворог відправив ударні безпілотники Shahed, але всі ворожі БПЛА були виявлені та знищені українською протиповітряною обороною. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що за попередніми даними, жертв і руйнувань нема, але дані ще уточнюються.

Гучно вночі було й у Запоріжжі. Місцеві мешканці повідомляли про щонайменше три вибухи. В обласному центрі на кілька годин оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, 18 липня вночі сили ППО знищили над Одещиною та Миколаївщиною 25 БПЛА Shahed-136. Також ворог випустив з акваторії Чорного моря по Одесі шість «Калібрів» — усі вони були збиті. На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь.