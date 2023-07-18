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Ракурс
Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено храм Святого Миколая в порту і готель "Одеса"

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено храм Святого Миколая в порту і готель «Одеса» (ФОТО)

18 лип 2023, 09:53
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Храм Святого Миколая, готель «Одеса», будівлю ресторану Di mare та інші об'єкти пошкоджено внаслідок нічного обстрілу міста.


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Як видно на фото, опублікованих оперативним командуванням «Південь», у приміщеннях вибито вікна.

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено храм Святого Миколая в порту і готель "Одеса"

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено храм Святого Миколая в порту і готель "Одеса"

Вночі сили ППО знищили над Одещиною та Миколаївщиною 25 Shahed-136. Також ворог випустив з акваторії Чорного моря по Одесі шість «Калібрів» — усі вони були збиті. На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він у лікарні.

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено храм Святого Миколая в порту і готель "Одеса"

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено храм Святого Миколая в порту і готель "Одеса"

Джерело: Ракурс


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