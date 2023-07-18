В результате ночных обстрелов поврежден храм Святого Николая в порту и гостиница "Одесса"

https://racurs.ua/n185223-v-rezultate-nochnyh-obstrelov-povrejden-hram-svyatogo-nikolaya-v-portu-i-gostinica-odessa-foto.html

Ракурс

Храм Святого Миколая, готель «Одеса», будівлю ресторану Di mare та інші об'єкти пошкоджено внаслідок нічного обстрілу міста.

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Як видно на фото, опублікованих оперативним командуванням «Південь», у приміщеннях вибито вікна.

Вночі сили ППО знищили над Одещиною та Миколаївщиною 25 Shahed-136. Також ворог випустив з акваторії Чорного моря по Одесі шість «Калібрів» — усі вони були збиті. На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він у лікарні.