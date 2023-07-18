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Ракурс
За ночь ПВО уничтожила 38 воздушных целей - где сбивали "Калибры" и "шахеды"

За ночь ПВО уничтожила 38 воздушных целей — где сбивали «Калибры» и «шахеды»

18 июл 2023, 09:23
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За ніч сили ППО України знищили 38 повітряних цілей. Московити запустили по Україні 42 дрони та ракети.


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Як повідомили в Повітряних силах, йдеться про шість збитих «Калібрів», 31 ударний дрон «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА.

Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні — в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях

«Ракурс» писав про атаку на Одесу та Миколаїв, яка сталася одразу після виходу росіян із зернової угоди.

Источник: Ракурс


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