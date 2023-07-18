За ночь ПВО уничтожила 38 воздушных целей - где сбивали "Калибры" и "шахеды"

https://racurs.ua/n185222-za-noch-pvo-unichtojila-38-vozdushnyh-celey-gde-sbivali-kalibry-i-shahedy.html

Ракурс

За ніч сили ППО України знищили 38 повітряних цілей. Московити запустили по Україні 42 дрони та ракети.

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Як повідомили в Повітряних силах, йдеться про шість збитих «Калібрів», 31 ударний дрон «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА.

Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні — в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях

«Ракурс» писав про атаку на Одесу та Миколаїв, яка сталася одразу після виходу росіян із зернової угоди.