После выхода рф из «зернового соглашения» она послала ракеты и «шахеды» в портовую Одессу

https://racurs.ua/n185218-posle-vyhoda-rf-iz-zernovogo-soglasheniya-ona-poslala-rakety-i-shahedy-v-portovuu-odessu.html

Ракурс

Одразу після виходу Росії з «зернової угоди» вона, за повідомленнями українських джерел, спробувала завдати ракетного удару по портовій Одесі.

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Українські моніторингові канали у ніч проти 18 липня повідомляли про пуск крилатих ракет, «Калібрів», з акваторії Чорного моря і потім про вибухи в Одесі або її околицях.

Оперативне командування «Південь» української армії вранці оголосило, що вночі по Одесі було випущено шість крилатих ракет «Калібр», і всі вони були збиті.

Всі ракети були знищені силами протиповітряної оборони, — стверджує ОК «Південь». — На жаль, уламками збитих ракет і вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримала літня людина, вона у лікарні.

Перед ракетним ударом російська армія запустила кількома хвилями дрони-камікадзе — як пише ОК"Південь", щоб виявити і вимотати сили української ППО.

ОК"Південь" стверджує, що на підльоті з моря в Одеській області було збито 21 «шахед», а в Миколаївській області — чотири, але в Миколаєві дрон потрапив в «об'єкт промисловості».

Вночі українські та російські джерела повідомляли про пожежу в порту Миколаєва.

«Ракурс» писав. що московити вийшли з угоди 7 липня. ООН вже підтвердила припинення участі так званої росії у Чорноморській зерновій ініціативі.

Зеленський заявив, що Україна готова продовжувати дію зернової угоди без російської федерації, проте для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН, а Єврокомісія готова залучити інші шляхи перевезення зерна з України.