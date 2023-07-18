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Ракурс
После выхода рф из «зернового соглашения» она послала ракеты и «шахеды» в портовую Одессу

После выхода рф из «зернового соглашения» она послала ракеты и «шахеды» в портовую Одессу

18 июл 2023, 08:11
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Одразу після виходу Росії з «зернової угоди» вона, за повідомленнями українських джерел, спробувала завдати ракетного удару по портовій Одесі.


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Українські моніторингові канали у ніч проти 18 липня повідомляли про пуск крилатих ракет, «Калібрів», з акваторії Чорного моря і потім про вибухи в Одесі або її околицях.

Оперативне командування «Південь» української армії вранці оголосило, що вночі по Одесі було випущено шість крилатих ракет «Калібр», і всі вони були збиті.

Всі ракети були знищені силами протиповітряної оборони, — стверджує ОК «Південь». — На жаль, уламками збитих ракет і вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримала літня людина, вона у лікарні.

Перед ракетним ударом російська армія запустила кількома хвилями дрони-камікадзе — як пише ОК"Південь", щоб виявити і вимотати сили української ППО.

ОК"Південь" стверджує, що на підльоті з моря в Одеській області було збито 21 «шахед», а в Миколаївській області — чотири, але в Миколаєві дрон потрапив в «об'єкт промисловості».

Вночі українські та російські джерела повідомляли про пожежу в порту Миколаєва.

«Ракурс» писав. що московити вийшли з угоди 7 липня. ООН вже підтвердила припинення участі так званої росії у Чорноморській зерновій ініціативі.

Зеленський заявив, що Україна готова продовжувати дію зернової угоди без російської федерації, проте для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН, а Єврокомісія готова залучити інші шляхи перевезення зерна з України.

Источник: Ракурс


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