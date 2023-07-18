Після виходу рф з «зернової угоди» вона послала ракети і "шахеди" на портову Одесу

https://racurs.ua/ua/n185218-pislya-vyhodu-rf-z-zernovoyi-ugody-vona-poslala-rakety-i-shahedy-na-portovu-odesu.html

Ракурс

Одразу після виходу Росії з «зернової угоди» вона, за повідомленнями українських джерел, спробувала завдати ракетного удару по портовій Одесі.

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Українські моніторингові канали у ніч проти 18 липня повідомляли про пуск крилатих ракет, «Калібрів», з акваторії Чорного моря і потім про вибухи в Одесі або її околицях.

Оперативне командування «Південь» української армії вранці оголосило, що вночі по Одесі було випущено шість крилатих ракет «Калібр», і всі вони були збиті.

Всі ракети були знищені силами протиповітряної оборони, — стверджує ОК «Південь». — На жаль, уламками збитих ракет і вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримала літня людина, вона у лікарні.

Перед ракетним ударом російська армія запустила кількома хвилями дрони-камікадзе — як пише ОК"Південь", щоб виявити і вимотати сили української ППО.

ОК"Південь" стверджує, що на підльоті з моря в Одеській області було збито 21 «шахед», а в Миколаївській області — чотири, але в Миколаєві дрон потрапив в «об'єкт промисловості».

Вночі українські та російські джерела повідомляли про пожежу в порту Миколаєва.

«Ракурс» писав. що московити вийшли з угоди 7 липня. ООН вже підтвердила припинення участі так званої росії у Чорноморській зерновій ініціативі. путін 17 липня пообіцяв, що його генерали визначать, як росія «відповість за новий теракт на Кримському мосту».

Зеленський заявив, що Україна готова продовжувати дію зернової угоди без російської федерації, проте для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН, а Єврокомісія готова залучити інші шляхи перевезення зерна з України.