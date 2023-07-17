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Ракурс
Україна сама вирішує, як проводити військові дії - Держдеп про нові ушкодження Кримського мосту

Україна сама вирішує, як проводити військові дії — Держдеп про нові ушкодження Кримського мосту

17 лип 2023, 22:11
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Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що американська сторона уважно стежить за ситуацією навколо пошкодження Керченського мосту.


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У коментарі щодо нових вибухів на незаконно побудованій росією переправі між українським Кримом і Таманню Блінкен сказав, що Україна сама має право приймати рішення щодо захисту своєї території та людей.

Держсекретар США коментував нові удари по Кримському мосту під час виступу у Державному департаменті США.

Що стосується Керченського мосту. Ми стежимо за розвитком цієї ситуації, — зауважив глава Держдепартаменту США.

Блінкен сказав, що Україна сама вирішує, «як їй вести цю війну та захищати свою територію, свій народ і свою свободу».

Москва заявила, що декілька місяців відновлюватиме рух мостом. путін доручив ФСБ і СКР «детально розібратися в тому, що сталося». Вибухи він назвав «черговим терористичним актом» — «безглуздим», на його думку, оскільки, як він стверджує, Кримський міст давно не використовується для військових перевезень.

Джерело: Ракурс


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