Україна сама вирішує, як проводити військові дії - Держдеп про нові ушкодження Кримського мосту

Україна сама вирішує, як проводити військові дії — Держдеп про нові ушкодження Кримського мостуhttps://racurs.ua/ua/n185217-ukrayina-sama-vyrishuie-yak-provodyty-viyskovi-diyi-derjdep-pro-novi-ushkodjennya-krymskogo-mostu.htmlРакурс
Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що американська сторона уважно стежить за ситуацією навколо пошкодження Керченського мосту.
У коментарі щодо нових вибухів на незаконно побудованій росією переправі між українським Кримом і Таманню Блінкен сказав, що Україна сама має право приймати рішення щодо захисту своєї території та людей.
Держсекретар США коментував нові удари по Кримському мосту під час виступу у Державному департаменті США.
Що стосується Керченського мосту. Ми стежимо за розвитком цієї ситуації, — зауважив глава Держдепартаменту США.
Блінкен сказав, що Україна сама вирішує, «як їй вести цю війну та захищати свою територію, свій народ і свою свободу».
Москва заявила, що декілька місяців відновлюватиме рух мостом. путін доручив ФСБ і СКР «детально розібратися в тому, що сталося». Вибухи він назвав «черговим терористичним актом» — «безглуздим», на його думку, оскільки, як він стверджує, Кримський міст давно не використовується для військових перевезень.