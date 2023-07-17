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Ракурс
В Еврокомиссии заявили, что ЕС продолжит вывоз украинского зерна

В Еврокомиссии заявили, что ЕС продолжит вывоз украинского зерна

17 июл 2023, 20:44
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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала цинічним рішення російської влади вийти із зернової угоди всупереч усім зусиллям ООН та Туреччини та пообіцяла, що ЄС продовжить вивіз української сільгосппродукції.


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ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для вразливих верств населення у всьому світі. «Маршрути солідарності ЄС» продовжать вивозити сільгосппродукцію з України на світові ринки, — написала у твіттері голова Єврокомісії.

«Маршрути солідарності» — оголошена у травні 2022 року ініціатива Європейської комісії з допомоги Україні у вивезенні її сільськогосподарської продукції. Вона передбачає додаткові засоби перевезення та складування, пріоритетне використання дорожньої інфраструктури, а також гнучкіше використання прикордонних та митних послуг.

Скасування зернової угоди викликало зростання світових цін на пшеницю та кукурудзу.

Ціни на пшеницю та кукурудзу на світових товарних ринках підскочили у понеділок після того, як росія вийшла із чорноморської зернової ініціативи.

Скасування цієї угоди, яка б забезпечувала безпеку транспортування українського зерна, загрожує підштовхнути ціни на харчові продукти для споживачів у всьому світі та навіть призвести до голоду в деяких регіонах.

Чорноморська зернова ініціатива відіграла вирішальну роль у зниженні цін на продовольство в усьому світі, які різко зросли внаслідок жорстокого та неспровокованого вторгнення росії в Україну, — цитує CNN представника Ради національної безпеки США Адама Ходжа.

Источник: Ракурс


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