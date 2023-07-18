Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
За ніч ППО знищила 38 повітряних цілей - де збивали "Калібри" і "шахеди"

За ніч ППО знищила 38 повітряних цілей — де збивали «Калібри» і «шахеди»

18 лип 2023, 09:23
999

За ніч сили ППО України знищили 38 повітряних цілей. Московити запустили по Україні 42 дрони та ракети.


.

Як повідомили в Повітряних силах, йдеться про шість збитих «Калібрів», 31 ударний дрон «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА.

Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні — в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях

«Ракурс» писав про атаку на Одесу та Миколаїв, яка сталася одразу після виходу росіян із зернової угоди.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів