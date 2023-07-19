Генштаб сообщил об успехах ВСУ. Фото:

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Ракурс

Збройні сили України мають успіхи на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Так, на напрямках Велика Новосілка-Старомайорське та Новосілка- Старомайорське мали успіх. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це 19 липня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що захисники ведуть наступ північніше та південніше Бахмута, а в ході боїв російські загарбники були змушені відступити з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки. Під розділи Сил оборони там також закріплюються після часткового успіху. Натомість росіяни чинять потужний опір, активно застосовують резерви, бо зазнають серйозних втрат. На цій ділянці фронту тривають важкі бої.

Нагадаємо, британська розвідка заявляла, що за останній тиждень бої тривали на різних ділянках фронту, але обом сторонам вдалося досягти лише незначних успіхів. На північному сході російські військові намагалися просунутися на захід, через ліси на захід від Кремінної. Україна продовжує докладати значних зусиль, щоб наступати в районі Бахмута, який утримується росією.