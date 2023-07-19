Рашисты в ночь на 19 июля обстреляли украинские порты, фото: Минагрополитики

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Ракурс

Рашисти вночі 18 та 19 липня обстріляли об'єкти портової інфраструктури, які були задіяні в «Зерновій ініціативі». Були атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ.

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У порту «Чорноморськ» нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури. Про це сьогодні, 19 липня, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об'єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менше року. У порту Чорноморська також були знищені 60 000 т зерна, яке мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому, — наголошує очільник міністерства Микола Сольський,

Зазначається, що найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни терориста, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації! — наголошує Сольський.

Чиновник наголошує - якщо Україна не зможе експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання. Крім того, постраждає економіка не лише України, а й світу.