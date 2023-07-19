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Украина прорабатывает новый маршрут для «зернового соглашения». Фото:
Украина прорабатывает новый маршрут для «зернового соглашения» — посолhttps://racurs.ua/n185268-ukraina-prorabatyvaet-novyy-marshrut-dlya-zernovogo-soglasheniya-posol.htmlРакурс
Україна запропонувала покласти новий маршрут для «зернової угоди».
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Київ розглядає можливість транспортування продовольства у рамках «зернової ініціативи» через територіальні води Румунії та Болгарії. Можливо, окупанти не будуть вдаватися до виконання усіх погроз, про які вони заявляли. Однак загроза залишається, і це впливає на шипінгові компанії, страхування тощо. Про це 19 липня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив в ефірі телемарафону.
За його словами, Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків, однак є певні умови. Українська сторона й надалі планує залучати кораблі та компанії. А новий маршрут можна прокласти через територіальні води Румунії й Болгарії, це дозволить мінімізувати ризики.
Боднар додав, що тут необхідна допомога міжнародної спільноти, щоб не лише допомогти Україні реалізувати такий сценарій, але й тиснути на рф для того, щоб упередити її можливі атаки.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проводить термінові консультації з партнерами в ООН в Нью-Йорку через вихід країни-агресора росії із «зернової угоди».
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