Україна опрацьовує новий маршрут для «зернової угоди». Фото:

https://racurs.ua/ua/n185268-ukrayina-opracovuie-novyy-marshrut-dlya-zernovoyi-ugody-posol.html

Ракурс

Україна запропонувала покласти новий маршрут для «зернової угоди».

.

Київ розглядає можливість транспортування продовольства у рамках «зернової ініціативи» через територіальні води Румунії та Болгарії. Можливо, окупанти не будуть вдаватися до виконання усіх погроз, про які вони заявляли. Однак загроза залишається, і це впливає на шипінгові компанії, страхування тощо. Про це 19 липня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків, однак є певні умови. Українська сторона й надалі планує залучати кораблі та компанії. А новий маршрут можна прокласти через територіальні води Румунії й Болгарії, це дозволить мінімізувати ризики.

Боднар додав, що тут необхідна допомога міжнародної спільноти, щоб не лише допомогти Україні реалізувати такий сценарій, але й тиснути на рф для того, щоб упередити її можливі атаки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проводить термінові консультації з партнерами в ООН в Нью-Йорку через вихід країни-агресора росії із «зернової угоди».