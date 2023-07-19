Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна опрацьовує новий маршрут для «зернової угоди». Фото:

Україна опрацьовує новий маршрут для «зернової угоди» — посол

19 лип 2023, 13:48
999

Україна запропонувала покласти новий маршрут для «зернової угоди».


.

Київ розглядає можливість транспортування продовольства у рамках «зернової ініціативи» через територіальні води Румунії та Болгарії. Можливо, окупанти не будуть вдаватися до виконання усіх погроз, про які вони заявляли. Однак загроза залишається, і це впливає на шипінгові компанії, страхування тощо. Про це 19 липня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків, однак є певні умови. Українська сторона й надалі планує залучати кораблі та компанії. А новий маршрут можна прокласти через територіальні води Румунії й Болгарії, це дозволить мінімізувати ризики.

Боднар додав, що тут необхідна допомога міжнародної спільноти, щоб не лише допомогти Україні реалізувати такий сценарій, але й тиснути на рф для того, щоб упередити її можливі атаки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проводить термінові консультації з партнерами в ООН в Нью-Йорку через вихід країни-агресора росії із «зернової угоди».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів