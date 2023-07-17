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Ракурс
Кулеба проводить термінові консультації з партнерами у Нью-Йорку після виходу росії із зернової угоди

Кулеба проводить термінові консультації з партнерами у Нью-Йорку після виходу росії із зернової угоди

17 лип 2023, 21:51
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба веде термінові консультації з партнерами в ООН в Нью-Йорку через вихід росії із «зернової угоди».


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Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все можливе, щоб зберегти Чорноморський зерновий коридор, — заявив Кулеба.

«Ракурс» писав. що московити вийшли з угоди, дія якої завершується сьогодні, 17 липня. ООН вже підтвердила припинення участі так званої росії у Чорноморській зерновій ініціативі.

Зеленський заявив, що Україна готова продовжувати дію зернової угоди без російської федерації, проте для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН, а Єврокомісія готова залучити інші шляхи перевезення зерна з України.

Джерело: Ракурс


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