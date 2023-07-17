Кулеба проводит срочные консультации с партнерами в Нью-Йорке после выхода россии из зерновой сделки

https://racurs.ua/n185215-kuleba-provodit-srochnye-konsultacii-s-partnerami-v-nu-yorke-posle-vyhoda-rossii-iz-zernovoy-sdelki.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба веде термінові консультації з партнерами в ООН в Нью-Йорку через вихід росії із «зернової угоди».

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Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все можливе, щоб зберегти Чорноморський зерновий коридор, — заявив Кулеба.

«Ракурс» писав. що московити вийшли з угоди, дія якої завершується сьогодні, 17 липня. ООН вже підтвердила припинення участі так званої росії у Чорноморській зерновій ініціативі.

Зеленський заявив, що Україна готова продовжувати дію зернової угоди без російської федерації, проте для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН, а Єврокомісія готова залучити інші шляхи перевезення зерна з України.