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Ракурс
Кулеба проводит срочные консультации с партнерами в Нью-Йорке после выхода россии из зерновой сделки

Кулеба проводит срочные консультации с партнерами в Нью-Йорке после выхода россии из зерновой сделки

17 июл 2023, 21:51
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба веде термінові консультації з партнерами в ООН в Нью-Йорку через вихід росії із «зернової угоди».


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Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все можливе, щоб зберегти Чорноморський зерновий коридор, — заявив Кулеба.

«Ракурс» писав. що московити вийшли з угоди, дія якої завершується сьогодні, 17 липня. ООН вже підтвердила припинення участі так званої росії у Чорноморській зерновій ініціативі.

Зеленський заявив, що Україна готова продовжувати дію зернової угоди без російської федерації, проте для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН, а Єврокомісія готова залучити інші шляхи перевезення зерна з України.

Источник: Ракурс


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