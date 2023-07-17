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Ракурс
«Нафтогаз» объявил цену на газ до мая 2024 года

«Нафтогаз» объявил цену на газ до мая 2024 года

17 июл 2023, 21:04
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Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжила дію тарифного плану «Фіксований» до 1 травня 2024 року. Його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).


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Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз підкреслюємо, що тариф «Фіксований» від ГК «Нафтогаз України» залишається незмінним, — зазначив очільник групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Він також додав, що це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні, — повідомив Олексій Чернишов.

«Нафтогаз України» безперебійно забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований». Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року до 30 квітня 2024 року включно.

Источник: Ракурс


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