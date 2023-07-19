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В рф угрожают судам других стран
рф пригрозила «вовлечением в войну» странам, суда которых будут направляться в порты Украиныhttps://racurs.ua/n185277-rf-prigrozila-vovlecheniem-v-voynu-stranam-suda-kotoryh-budut-napravlyatsya-v-porty-ukrainy.htmlРакурс
У росії заявили, що з завтрашнього дня, 20 липня, вважатимуть «залученими до війни» країни, під прапором яких судна прямуватимуть до чорноморських портів України.
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Відповідну заяву сьогодні, 19 липня, оприлюднила прес-служба міноборони рф.
У заяві стверджується, що це пов’язано із відмовою рф продовжувати свою участь у «зерновій угоді».
З 00.00 за московським часом 20 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів військового призначення, — вказано в заяві.
Також у рф заявили, що «низка морських районів у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошені тимчасово небезпечними для судноплавства».
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