В рф угрожают судам других стран

https://racurs.ua/n185277-rf-prigrozila-vovlecheniem-v-voynu-stranam-suda-kotoryh-budut-napravlyatsya-v-porty-ukrainy.html

Ракурс

У росії заявили, що з завтрашнього дня, 20 липня, вважатимуть «залученими до війни» країни, під прапором яких судна прямуватимуть до чорноморських портів України.

.

Відповідну заяву сьогодні, 19 липня, оприлюднила прес-служба міноборони рф.

У заяві стверджується, що це пов’язано із відмовою рф продовжувати свою участь у «зерновій угоді».

З 00.00 за московським часом 20 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів військового призначення, — вказано в заяві.

Також у рф заявили, що «низка морських районів у північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошені тимчасово небезпечними для судноплавства».