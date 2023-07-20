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россия потеряла в войне уже более 240 тыс. оккупантов. Фото:
Военные потери рф превысили уже 240 тыс. оккупантовhttps://racurs.ua/n185289-voennye-poteri-rf-prevysili-uje-240-tys-okkupantov.htmlРакурс
Військові втрати російської федерації за час повномасштабної війни з росією склали вже понад 240 тис. окупантів.
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Зокрема, за минулу добу були знищені ще 530 загарбників, шість танків, шість бойових броньованих машин, 19 артсистем, три РСЗВ, три системи ППО, 33 безпілотники, 14 крилатих ракет, 29 одиниць автомобільної та дві — спеціальної техніки. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 240 тис. 10 (+530) осіб ліквідовано,
- танків — 4 тис. 129 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 8 тис. 65 (+6) од,
- артилерійських систем — 4 тис. 592 (+19) од,
- РСЗВ — 692 (+3) од,
- засоби ППО — 433 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 918 (+33),
- крилаті ракети — 1 тис. 293 (+14),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7 тис. 134 (+29) од,
- спеціальна техніка — 685 (+2).
Нагадаємо, вночі 20 липня росія атакувала Україну 19 крилатими ракетами та 19 дронами-камікадзе. Повітряним силам та ППО вдалося знищити п’ять ракет та 13 «Шахедів».
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