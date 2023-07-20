Чиновник «Укрзализныци» работала на россиян. Фото: СБУ

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Ракурс

Посіпаку кремлівського режиму схопили правоохоронці на Дніпропетровщині.

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СБУ затримала посадовицю «Укрзалізниці», яка готувала повітряний удар росії по логістичних шляхах Сил оборони у Дніпропетровській області. З’ясувалося, що залізничницю окупанти завербували на початку 2023 року. Про це 20 липня повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Жінка за вказівкою куратора з рф збирала розвідувальні дані про місця базування ЗСУ на території обласного центру. Вона об’їжджала територію міста на громадському транспорті й приховано фотографувала українські об'єкти.

Цю інформацію ворог хотів використати для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об'єктах транспортної інфраструктури. Однак українська спецслужба спрацювала на випередження.

Нагадаємо, днями контррозвідка СБУ затримала агентку головного управління генштабу зс рф під час спецоперації на Херсонщині. Зловмисницею виявилася контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується в регіоні та виконує бойові завдання на передовій. Зрадниця збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони.