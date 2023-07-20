Последствия обстрела юга Украины. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n185294-obstrel-odessy-i-nikolaeva-poyavilas-informaciya-o-pogibshih.html

Ракурс

Нічна російська атака по Одесі призвела до загибелі 21-річного чоловіка.

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Загиблий був охоронцем цивільної будівлі. Кількість постраждалих вже зросла до восьми осіб. Серед постраждалих троє співробітників ДСНС, їх госпіталізували у стані середнього ступеня важкості. У рятувальників осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У Миколаєві теж є жертва російської агресії. За інформацією місцевих ЗМІ, рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів у центрі міста.

Тим часом на нову нічну атаку росії відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким поранених та загиблих, але наголосив, що жодні російські ракети не можуть побороти волю українців зберегти життя один одного й перемогти агресора.

Також він подякував військовим, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам та усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору. Крім того, висловив подяку будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя.

Нагадаємо, вночі 20 липня під масованим ударом російських окупантів знову опинився південь України — Одеса та Миколаїв. Ворог знову цілив у порти, причали, житлові будинки та торгові мережі й для атаки використовував крилаті ракети «Онікс», Х-22, «Калібр» та «Іскандер-К». ППО зуміла знищити лише п’ять із 19 ракет. На Миколаївщині поранення дістали 18 осіб, ще шестеро постраждали в Одеській області.