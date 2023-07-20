У ЗСУ розповіли, чим рф била по Україні вночі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n185288-oniksy-kalibry-ta-iskandery-chym-rf-byla-po-ukrayini-vnochi.html

Ракурс

Масована ракетна атака на Україну відбулася минулої ночі, 20 липня.

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Ворог знову атакував південні регіони, а під ударом опинилися Одеса та Миколаїв. Загарбники цілили у порти, причали, житлові будинки та торгові мережі. Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Зокрема, для атаки окупанти застосували сім крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» у Криму. Чотири крилаті ракети повітряного базування Х-22 були випущені з літаків Ту-22МЗ з акваторії Чорного моря. Також з моря російська субмарина атакувала трьома крилатими ракетами «Калібр». Крім того, з Криму були випущені п’ять крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К».

У нічній атаці брали участь і 19 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Їх росіяни запускали з двох напрямків — південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Повітряні сили та ППО знищили 18 повітряних цілей з 38. Було ліквідовано два «Калібри», три «Іскандери» та 13 «Шахедів».

Нагадаємо, вночі під масованим ударом російських окупантів знову опинився південь України. В Одесі та області внаслідок прильотів постраждали шестеро осіб, є руйнування. Також ворог атакував центр Миколаєва, влучив у триповерховий житловий будинок. Поранення дістали 18 осіб. А в Сумах «Шахед» влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу, постраждала медсестра.