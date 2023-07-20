В эту игру можно играть вдвоем - Украина с 21 июля будет считать все суда россии в Черном море перевозящими военные грузы

https://racurs.ua/n185301-v-etu-igru-mojno-igrat-vdvoem-ukraina-s-21-iulya-budet-schitat-vse-suda-rossii-v-chernom-more.html

Ракурс

Всі судна які прямують до російських або окупованих портів, з 21 липня будуть розглядатися як цілі.

.

Такою є офіційна заява Міноборони України.

Українське міністерство попередило, що ці судна вважатимуть такими, що «перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками».

Крім того, через небезпеку Україна заборонила судноплавство в Північно-східній частині Чорного моря і Керч-Єнікальській протоці. Відповідну навігаційну інформацію для мореплавців уже оприлюднили.

Напередодні в Міноборони рф заявили, що з 20 липня розглядатимуть судна, які прямують Чорним морем в українські порти, як потенційних перевізників воєнних вантажів.

У заяві йдеться про те, що Кремль перетворив Чорне море на небезпечну зону, погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продовольство з українських портів, і атакуючи цивільну інфраструктуру.

Доля крейсера «Москва» свідчить про те, що Збройні сили України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі, — йдеться в повідомленні Міноборони України.

Нагадаємо, що 18,19 та 20 липня росіяни цілеспрямовано атакувалиракетами портові об'єкти Одеси, Одеської області та Миколаєва.