росіяни ракетами атакували Одесу та область, є поранені. Фото: ОПУ

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Одеса та Одеська область знову опинилися під обстрілами російської окупаційної армії.

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Вночі, 20 липня, ворог завдав удару по середмістю Одеси. Є руйнування та виникла пожежа на площі 300 кв. м. На місці працюють рятувальники. Відомо про двох травмованих, їх доставили до лікарні. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Крім того, були зафіксовані вибухи на території області. Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що були влучання в об'єкти логістики — це складські приміщення. Постраждали четверо осіб.

Військові зазначили, що росіяни застосували при атаці ракети різного базування. Атакували регіон ворожа субмарина з акваторії Чорного моря, стратегічна авіація та берегові ракетні комплекси.

Нагадаємо, вночі 20 липня російські окупанти обстріляли центр Миколаєва. Внаслідок вибухів загорівся гараж та триповерховий житловий будинок. Постраждали 18 осіб, з них дев’ятеро госпіталізовано, зокрема п’ятеро дітей. Двох осіб вдалося врятувати з-під завалів.