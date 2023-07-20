Фото наслідків обстрілу Миколаєва. Фото: «Суспільне. Миколаїв»

https://racurs.ua/ua/n185285-vorog-obstrilyav-centr-mykolaieva-bagato-poranenyh-ta-ruynuvan-foto.html

Ракурс

Ракетний удар росії по Миколаєву вночі 20 липня призвів до руйнувань та поранення багатьох людей.

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Ворог вночі обстріляв центр міста. Внаслідок вибухів загорівся гараж та триповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки окупантів на обласний центр постраждали 18 осіб, з них дев’ятеро госпіталізовано, зокрема п’ятеро дітей. Двох осіб вдалося врятувати з-під завалів. Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що на одній з адрес від вибуху утворилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку. Загалом внаслідок ворожої атаки пошкоджено п’ять житлових багатоповерхових будинків — вибиті вікна, двері, пошкоджені балкони та стеля. Ці будівлі тимчасово відключили від електропостачання.

Нагадаємо, вночі 19 червня російські окупанти масовано атакували Одесу ударними дронами «Shahed-136», крилатими ракетами «Калібр», «Онікс», Х-59 та Х-22. Хоча основними цілями для ворога стали портова та критична інфраструктура міста, але й пошкоджень зазнали й багатоповерхові житлові будинки.