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Фото последствий обстрела Николаева. Фото «Общественное. Николаев»
Враг обстрелял центр Николаева, много раненых и разрушений (ФОТО)https://racurs.ua/n185285-vrag-obstrelyal-centr-nikolaeva-mnogo-ranenyh-i-razrusheniy-foto.htmlРакурс
Ракетний удар росії по Миколаєву вночі 20 липня призвів до руйнувань та поранення багатьох людей.
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Ворог вночі обстріляв центр міста. Внаслідок вибухів загорівся гараж та триповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки окупантів на обласний центр постраждали 18 осіб, з них дев’ятеро госпіталізовано, зокрема п’ятеро дітей. Двох осіб вдалося врятувати з-під завалів. Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram.
Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що на одній з адрес від вибуху утворилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку. Загалом внаслідок ворожої атаки пошкоджено п’ять житлових багатоповерхових будинків — вибиті вікна, двері, пошкоджені балкони та стеля. Ці будівлі тимчасово відключили від електропостачання.
Нагадаємо, вночі 19 червня російські окупанти масовано атакували Одесу ударними дронами «Shahed-136», крилатими ракетами «Калібр», «Онікс», Х-59 та Х-22. Хоча основними цілями для ворога стали портова та критична інфраструктура міста, але й пошкоджень зазнали й багатоповерхові житлові будинки.
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