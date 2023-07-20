Во Львове разработали механизм финансирования не первоочередных расходов во время широкомасштабной войны

https://racurs.ua/n185303-vo-lvove-razrabotali-mehanizm-finansirovaniya-ne-pervoocherednyh-rashodov-vo-vremya.html

Ракурс

У Львові обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету під час широкомасштабної війни.

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Про це 20 липня повідомила міськрада із посиланням на розпорядження міського голови Андрія Садового.

До пріоритетних віднесені видатки:

на підтримку ЗСУ, національну безпеку і оборону;

на відновлення пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури;

на заклади охорони здоров’я, що надають послуги постраждалим від російської агресії;

на підготовку до опалювального сезону та облаштування укриттів;

на соціальні послуги містянам і переселенцям;

на інші видатки для забезпечення життєдіяльності міста.

Нагадаємо, що у «Слузі народу» раніше анонсували законодавчі обмеження на закупівлю барабанів і овочерізок на період воєнного стану.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розкритикував закупівлю предметів не першої необхідності під час війни та заявив, що «у суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення» діями місцевих чиновників.

Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про «напад на місцеве самоврядування». Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не припините витрачати гроші на те що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану, — написав Арахамія.

Видатки державного бюджету на підтримку Збройних сил України у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту у червні знизилися до 39,4 млрд грн (14,9% усіх видатків) з 43,4 млрд грн (15,6%) у травні та 42,5 млрд грн (18,5%) у квітні.

Історія питання

Багатьох українців обурюють новини про закупівлі барабанів для сховищ чи виділення пів мільярда гривень на добудову Музею Голодомору у той час, поки триває велика війна. Та ці кошти не завжди можна витратити на армію.