Ракурсhttps://racurs.ua/
Во Львове разработали механизм финансирования не первоочередных расходов во время широкомасштабной войны
Во Львове разработали механизм финансирования не первоочередных расходов во время широкомасштабной войныhttps://racurs.ua/n185303-vo-lvove-razrabotali-mehanizm-finansirovaniya-ne-pervoocherednyh-rashodov-vo-vremya.htmlРакурс
У Львові обмежили фінансування не першочергових видатків із бюджету під час широкомасштабної війни.
.
Про це 20 липня повідомила міськрада із посиланням на розпорядження міського голови Андрія Садового.
До пріоритетних віднесені видатки:
на підтримку ЗСУ, національну безпеку і оборону;
на відновлення пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури;
на заклади охорони здоров’я, що надають послуги постраждалим від російської агресії;
на підготовку до опалювального сезону та облаштування укриттів;
на соціальні послуги містянам і переселенцям;
на інші видатки для забезпечення життєдіяльності міста.
Нагадаємо, що у «Слузі народу» раніше анонсували законодавчі обмеження на закупівлю барабанів і овочерізок на період воєнного стану.
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розкритикував закупівлю предметів не першої необхідності під час війни та заявив, що «у суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення» діями місцевих чиновників.
Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про «напад на місцеве самоврядування». Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не припините витрачати гроші на те що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану, — написав Арахамія.
Видатки державного бюджету на підтримку Збройних сил України у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту у червні знизилися до 39,4 млрд грн (14,9% усіх видатків) з 43,4 млрд грн (15,6%) у травні та 42,5 млрд грн (18,5%) у квітні.
Історія питання
Багатьох українців обурюють новини про закупівлі барабанів для сховищ чи виділення пів мільярда гривень на добудову Музею Голодомору у той час, поки триває велика війна. Та ці кошти не завжди можна витратити на армію.
Що стосується витрачання коштів на невійськові закупівлі чи будівництво із державного бюджету, то переспрямувати їх на підтримку війська не вийде. Джерело цих видатків — кошти партнерів, які прямо заборонено витрачати на війну.
Із коштами з місцевих бюджетів такої заборони немає. Ба більше, у місцевого самоврядування і сьогодні існують інструменти, за допомогою яких можна підтримати обороноздатність країни. Щоправда, такі інструменти не мають попиту.▪️ Водночас місцева влада сьогодні фактично проти власної волі фінансує потреби оборони. В умовах браку коштів Державне казначейство першочергово фінансує саме оборонні видатки, навіть якщо коштів на рахунку державного бюджету недостатньо.
Каховская ГЭС: Для того, чтобы нанести такие разрушения, нужен доступ и подготовка, это делали военные профессионалы — Юрий Ландау, АО «Укргидропрект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...