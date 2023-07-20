ЕС запретил экспорт в Иран компонентов для производства БПЛА

https://racurs.ua/n185314-es-zapretil-eksport-v-iran-komponentov-dlya-proizvodstva-bpla.html

Ракурс

Рада ЄС схвалила нові санкції проти Ірану через військову підтримку Сирії та війни росії проти України.

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Нові обмежувальні заходи передбачають заборону на експорт з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у розробці та виробництві безпілотників, а також замороження активів та обмеження на пересування територією Євросоюзу осіб, що мають відношення до програми виробництва таких дронів.

Рада ЄС внесла до санкційного списку шістьох громадян Ірану, які мають відношення до виробництва безпілотників, які росія використовує у війні проти України, а також систем протиповітряної оборони, які використовує сирійський режим.

Нові обмеження стосуються подорожей та заморожування активів осіб, які є відповідальними, підтримують або залучені до програм з виробництва іранських БПЛА.