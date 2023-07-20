ЄС заборонив експорт до Ірану компонентів для виробництва БПЛА

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ЄС заборонив експорт до Ірану крмпонентів для виробництва БПЛА
ЄС заборонив експорт до Ірану компонентів для виробництва БПЛАhttps://racurs.ua/ua/n185314-ies-zaboronyv-eksport-do-iranu-komponentiv-dlya-vyrobnyctva-bpla.htmlРакурс
Рада ЄС схвалила нові санкції проти Ірану через військову підтримку Сирії та війни росії проти України.
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Нові обмежувальні заходи передбачають заборону на експорт з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у розробці та виробництві безпілотників, а також замороження активів та обмеження на пересування територією Євросоюзу осіб, що мають відношення до програми виробництва таких дронів.
Рада ЄС внесла до санкційного списку шістьох громадян Ірану, які мають відношення до виробництва безпілотників, які росія використовує у війні проти України, а також систем протиповітряної оборони, які використовує сирійський режим.
Нові обмеження стосуються подорожей та заморожування активів осіб, які є відповідальними, підтримують або залучені до програм з виробництва іранських БПЛА.
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