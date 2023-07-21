Россияне убили в Донецкой области 10-летнего мальчика и его 16-летнюю сестру

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Російські виродки у Торецьку 21 липня вбили 9-річного хлопчика та 16-річну дівчину й поранили жінку.

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Обстріл армії рф стався о 14.30. У прокуратурі Донеччини кажуть, що армія рф, ймовірно, з артилерії атакувала село Дружбу міста Торецька.

Внаслідок прямого влучання снаряда в житловий будинок загинули двоє дітей. Тіло 9-річного хлопчика знайшли на подвір’ї біля будинку — від отриманих поранень він загинув на місці, а 16-річна дівчина ще боролася за життя, однак померла дорогою до лікарні.

Також від вибухів зазнала тілесних ушкоджень 74-річна місцева мешканка. Її евакуював сусід та власним транспортом доставив до медичного закладу для надання допомоги.

Вкотре закликаю батьків неповнолітніх дітей: вивозьте дітей із небезпечної зони! Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі і перед законом, — написав у Фейсбук голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він також повідомив, що дві людини загинули внаслідок нічного обстрілу Костянтинівки. Росіяни ударили по місту з «Градів» — поцілили у приватний будинок. Загинуло подружжя, дитина залишилася сиротою.

Осколками та ударною хвилею пошкоджено 20 приватних будинків, школу і газогін. Костянтинівка постійно перебуває під ворожими обстрілами — залишатися там небезпечно.