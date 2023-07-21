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Зеленский созвонится с «Эрдоганом» — будут говорить о зерновом соглашении
Зеленский созвонится с «Эрдоганом» — будут говорить о зерновом соглашенииhttps://racurs.ua/n185347-zelenskiy-sozvonitsya-s-erdoganom-budut-govorit-o-zernovom-soglashenii.htmlРакурс
Президенти України і Туреччини проведуть переговори ввечері 21 липня — говоритимуть про зернову угоду.
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Сьогодні ввечері планую провести переговори із президентом Туреччини Ердоганом. Чорноморський регіон, продовольча безпека, інші важливі теми, — розповів Зеленський.
Ердоган вірить у продовження «зернової угоди» після його переговорів із кремлівським диктатором путіним.
Він розповів, що Анкара продовжує контакти з Москвою, зокрема на рівні міністерств закордонних справ.
Ердоган має намір обговорити продовження «зернової угоди» з путіним як телефоном, так і під час його візиту до Туреччини, який запланований на серпень.
Турецький президент зауважив, що його країна докладе всіляких зусиль, зокрема дипломатичних, для відновлення «зернової угоди».
Крім того, президент Туреччини заявив, що путін «має певні очікування від західних країн», і ті «повинні вжити заходів», щоби продовжити «зернову угоду», дія якої завершилась 17 липня.
Денонсація Чорноморської зернової угоди матиме низку наслідків, від підвищення світових цін на продовольство до дефіциту в деяких регіонах і, потенційно, призведе до нових хвиль міграції, — сказав Ердоган на сьогоднішній пресконференції.
Я вважаю, що завдяки ретельному обговоренню цього питання з президентом путіном ми зможемо забезпечити продовження цих гуманітарних зусиль <…> Ми усвідомлюємо, що президент путін також має певні очікування від західних країн, і дуже важливо, щоб ці країни вжили заходів у цьому відношенні.
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