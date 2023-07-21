Зеленский созвонится с «Эрдоганом» — будут говорить о зерновом соглашении

Президенти України і Туреччини проведуть переговори ввечері 21 липня — говоритимуть про зернову угоду.

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Сьогодні ввечері планую провести переговори із президентом Туреччини Ердоганом. Чорноморський регіон, продовольча безпека, інші важливі теми, — розповів Зеленський.

Ердоган вірить у продовження «зернової угоди» після його переговорів із кремлівським диктатором путіним.

Він розповів, що Анкара продовжує контакти з Москвою, зокрема на рівні міністерств закордонних справ.

Ердоган має намір обговорити продовження «зернової угоди» з путіним як телефоном, так і під час його візиту до Туреччини, який запланований на серпень.

Турецький президент зауважив, що його країна докладе всіляких зусиль, зокрема дипломатичних, для відновлення «зернової угоди».

Крім того, президент Туреччини заявив, що путін «має певні очікування від західних країн», і ті «повинні вжити заходів», щоби продовжити «зернову угоду», дія якої завершилась 17 липня.