Армия рф обстреливает мирные населенные пункты. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n185380-vrag-atakoval-bpla-i-aviaciey-sumschinu-i-hersonschinu-est-ranenye.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація продовжує обстрілювати мирні населені пункти в Україні.

.

Зокрема, 22 липня авіація рф атакувала Зміївку Бериславської громади Херсонської області. Три керовані авіабомби влучили по місцевому кладовищу, житловому кварталу та фермерському господарству. Чотири будинки та приміщення форми пошкоджено. Щонайменше один цивільний постраждав. Про це Херсонська ОВА повідомила в Telegram.

Також під ворожим ударом опинилася Сумська область. На центр міста Середина-Буда російські військові спрямували безпілотник, який скинув боєприпас на цивільні об'єкти.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що поранення внаслідок вибуху дістали двоє чоловіків, які перебували біля входу до пункту незламності. Один із потерпілих якраз забезпечував доступ осіб до укриття, а інший проїжджав повз на велосипеді.

Нагадаємо, 21 липня російська армія з артилерії атакувала місто Торецьк у Донецькій області, внаслідок цього загинули 9-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Також поранення дістала місцева мешканка.