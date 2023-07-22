Враг обстрелял Харьковщину. Фото: Харьковская областная прокуратура

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Харківська область продовжує потерпати від цинічних обстрілів російської армії.

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У суботу, 22 липня, близько 11.00 загарбники завдали ударів по Куп’янську. Снаряди пошкодили територію приватного підприємства. А близько 13.30 місто знову було під обстрілом. Внаслідок цього загинула 57-річна мирна жителька. Попередньо відомо, що вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Також окупанти обстріляли селище Дворічна Куп’янського району, сталося це близько 15.00. Армія рф вбила 45-річного мирного жителя, а 60 річний чоловік із пораненнями був госпіталізований.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції фіксують наслідки збройної агресії рф. Розпочато досудові розслідування за ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 липня російський БПЛА атакував місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок вибуху поранення дістали двоє чоловіків, які перебували біля входу до пункту незламності. Один із потерпілих забезпечував доступ осіб до укриття, а інший проїжджав повз на велосипеді.