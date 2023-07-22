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Ракурс
Враг обстрелял Харьковщину. Фото: Харьковская областная прокуратура

Враг обстрелял Харьковщину, погибли гражданские (ФОТО)

22 июл 2023, 21:32
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Харківська область продовжує потерпати від цинічних обстрілів російської армії.


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У суботу, 22 липня, близько 11.00 загарбники завдали ударів по Куп’янську. Снаряди пошкодили територію приватного підприємства. А близько 13.30 місто знову було під обстрілом. Внаслідок цього загинула 57-річна мирна жителька. Попередньо відомо, що вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Також окупанти обстріляли селище Дворічна Куп’янського району, сталося це близько 15.00. Армія рф вбила 45-річного мирного жителя, а 60 річний чоловік із пораненнями був госпіталізований.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції фіксують наслідки збройної агресії рф. Розпочато досудові розслідування за ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Ворог обстріляв Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Ворог обстріляв Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Ворог обстріляв Харківщину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 22 липня російський БПЛА атакував місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок вибуху поранення дістали двоє чоловіків, які перебували біля входу до пункту незламності. Один із потерпілих забезпечував доступ осіб до укриття, а інший проїжджав повз на велосипеді.

Источник: Ракурс


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