Разрушения в Одессе. Фото: Одесская епархия УПЦ

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Одеса вночі 23 липня зазнала чергової масованої ракетної атаки з боку російських окупантів.

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Російські загарбники атакували обласний центр різними видами ракет: крилаті ракети «Калібр», Х-22, «Іскандер-К», протикорабельні ракети «Онікс» та балістичні «Іскандер-М». Частину ракет знищила ППО, але решта завдала руйнувань портовій інфраструктурі, житловим будинкам та історичному центру міста. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

В Одеській обласній військовій адміністрації зазначили, що внаслідок обстрілів 19 осіб дістали поранення, одна людина загинула. Росіяни зруйнували шість житлових, у тому числі багатоквартирних будинків. Пошкоджені дві памʼятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.

Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук повідомив, що вночі ворог найбільше атакував історичний центр міста.

В мерії Одеси зазначили, що внаслідок ракетного обстрілу окупанти зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор, де була сильна пожежа через «приліт». Постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. Цей собор — головний храм УПЦ МП в Одесі.

А «Думська» пише, що через обстріл постраждав і бульвар Жванецького в центрі міста та Будинок вчених — пам’ятник національного значення. У цих будівлях вибиті практично всі старовинні вітражі та пошкоджені меблі.

Нагадаємо, 20 липня російські окупанти обстріляли центр Миколаєва. Внаслідок вибухів загорівся гараж та триповерховий житловий будинок. Постраждали 18 осіб, з них дев’ятеро госпіталізовано, зокрема п’ятеро дітей. Двох осіб вдалося врятувати з-під завалів.

Джерело: «Думська»