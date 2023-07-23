Разрушение в Одессе. Фото: Офис генпрокурора

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Кількість поранених внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси зросла.

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Станом на 10.30 було відомо про 22 травмованих одеситів. Серед постраждалих є четверо дітей. Росіяни поранили дітей 11, 12 років та двох 17-ти річних підлітків. Також загинув чоловік 1974 року народження, його посікло осколками. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у Facebook.

Одеса. росія жорстоко знищує не просто пам’ятки архітектури, а зосередження духу колоритного міста з багатостолітньою історією. Вся Україна нині з Одесою. Тримаємося єдиним фронтом проти російського зла, — зазначив очільник МВС.

В Офісі генерального прокурора тим часом повідомили, що на місцях подій працюють прокурори, слідчі СБУ та працівники поліції, які фіксують черговий воєнний злочин рф. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Прокуратура Одеської обласної прокуратури розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вночі 23 липня російська армія 19-ма ракетами п’яти типів атакувала Одесу. Сили ППО знищили дев’ять ворожих ракет, але інші наробили лиха — влучили у портову інфраструктуру та житлові райони. Пошкоджено Спасо-Преображенський собор, дві памʼятки архітектури та шість житлових, в тому числі багатоквартирних, будинків. Спочатку повідомлялося про 19 поранених й загиблого.