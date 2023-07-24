Оккупанты сообщили о еще одной попытке атаки на Крымский мост

Окупанти повідомили про ще одну спробу атаки на Кримський міст.

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Під час перевірки одного з суден, які йшли через Керченську протоку, вони нібито виявили у ньому сліди вибухівки та зміни у конструкції з метою підриву

ФСБ заявила, що знайшла сліди вибухівки на суховантажі, що плив з Туреччини. Судно не пропустили через Керченську протоку.

Терористи з ФСБ стверджують, що 22 липня в трюмі іноземного суховантажного судна, що прямував з Туреччини до порту Ростова-на-Дону, «були виявлені сліди вибухових речовин динітротолуолу та тетрилу», а також «ознаки стороннього втручання в конструктивні частини суховантажного судна».

У травні, за даними спецслужби, судно нібито знаходилося в українському порту Кілія на Одещині, потім у липні в турецькому порту Тузла у суховантажу повністю змінилася судова команда та назва.

Вказані обставини можуть свідчити про можливість використання іноземного цивільного судна для доставки вибухових речовин на територію України, — заявили у ФСБ.

Суховантажу наказали вийти за межі територіальних вод Московії.