Ракурсhttps://racurs.ua/
Окупанти повідомили про ще одну спробу атаки на Кримський міст
Окупанти повідомили про ще одну спробу атаки на Кримський містhttps://racurs.ua/ua/n185421-okupanty-povidomyly-pro-sche-odnu-sprobu-ataky-na-krymskyy-mist.htmlРакурс
Окупанти повідомили про ще одну спробу атаки на Кримський міст.
.
Під час перевірки одного з суден, які йшли через Керченську протоку, вони нібито виявили у ньому сліди вибухівки та зміни у конструкції з метою підриву
ФСБ заявила, що знайшла сліди вибухівки на суховантажі, що плив з Туреччини. Судно не пропустили через Керченську протоку.
Терористи з ФСБ стверджують, що 22 липня в трюмі іноземного суховантажного судна, що прямував з Туреччини до порту Ростова-на-Дону, «були виявлені сліди вибухових речовин динітротолуолу та тетрилу», а також «ознаки стороннього втручання в конструктивні частини суховантажного судна».
У травні, за даними спецслужби, судно нібито знаходилося в українському порту Кілія на Одещині, потім у липні в турецькому порту Тузла у суховантажу повністю змінилася судова команда та назва.
Вказані обставини можуть свідчити про можливість використання іноземного цивільного судна для доставки вибухових речовин на територію України, — заявили у ФСБ.
Суховантажу наказали вийти за межі територіальних вод Московії.
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропроект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...