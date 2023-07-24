У Львові намагалися вкрасти останки радянського розвідника Миколи Кузнєцова.

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Про це 24 липня написав у своїх соцмережах міський голова Андрій Садовий.

Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так — не віддамо. За деталями до ГУР, — написав мер та опублікував фото з могили радянського розвідника.

На фото видно пошкодження плити на могилі Кузнецова.

Могила Кузнєцова — біля так званого Пагорба Слави у Львові. Рідні хочуть перепоховати тіло, оскільки його могилу останніми роками регулярно руйнують і опоганюють.

Кузнєцов був одним з найвідоміших радянських розвідників-терористів. Загинув 1944 року у перестрілці з підрозділом УПА.

Історія з передачею останків агента НКВС Миколи Кузнєцова триває з 2000 року, коли ветерани Єкатеринбурга звернулися з таким проханням до Львівськоі міськради.

У 2007 році до Львова приїжджала делегація з Росії, але тоді їм відмовили у наданні останків. У 2008 році громадянка росії Маргарита Брюханова, родичка радянського розвідника, звернулася з таким проханням до місцевих органів Львова.

Кузнєцов похований на Пагорбі Слави з великими почестями 27 липня 1960 року. Є версія, що спецагент «Пух», партизан, який виконував терористичні і провокаційні завдання також під псевдонімами Пауль Зіберт, Рудольф Шмідт, Микола Грачов, загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Львівської області, коли його знайшли вояки УПА.

За радянською, а нині російською версією, радянський «льотчик» Микола Кузнецов і ще два спецагенти були схоплені бійцями УПА, і нібито Кузнецов, який був у німецькій формі, побоюючись провалу операції, підірвав себе гранатою.

Також існує сумнів, чи саме останки Кузнєцова поховали на Пагорбі Слави у Львові.