Экс-владельцы "Сэнс Банка" хотели довести его до банкротства - СБУ

https://racurs.ua/n185431-eks-vladelcy-sens-banka-hoteli-dovesti-ego-do-bankrotstva-sbu.html

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Правоохоронні органи України вважають, що колишні російські власники одного з найбільших банків України планували вивести з нього активи та довести до банкрутства.

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Про це 24 липня розповіли у СБУ та Офісі генерального прокурора.

У повідомленні відомств не вказують назву банку, але називають його системно важливим банком, виведеним з ринком для подальшої передачі на користь держави. Такий банк в Україні один — це «Сенс Банк», який з 22 липня належить Міністерству фінансів.

Вочевидь, йдеться про росіян Михайла Фрідмана та Петра Авена, яким донедавна належав «Сенс Банк» (колишній «Альфа-Банк»).

Зокрема, Фрідману належить компанія «Альфа Страхованіє", що надає послуги російським військовим. За інформацією спецслужби, росіяни залучали топменеджерів банку до зміни номінальних власників їхнього бізнесу.

Обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України і використовувати їх в рф, де працюють їхні страхові, телекомунікаційні й торгові компанії. Бізнес активно співпрацює з окупаційними військами рф.

Справу відкрили за ч. 3 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж України) КК України.